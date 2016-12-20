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Каким был Новый год в Аккермане?

Чтобы ответить на этот, казалось бы, простой вопрос автору пришлось немало покопаться в своих архивах с записями рассказов старожилов разных лет, а также во всемогущем Интернете. И, действительно, как Новый год отмечали в Белом городе наши далёкие ближние?

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Судья Буран, пацанячий поступок и мэр Геническа: десятка политических мемов 2016-го года

По традиции в последние дни уходящего года редакции интернет-изданий предлагают своим читателям материалы о наиболее значимых событиях, произошедших за последние 365 дней. Однако всякий раз авторы подобных материалов сталкиваются с тем, что понятия о значимости у различных людей довольно сильно отличаются между собой.

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Интервью

Культура и искусство

Драконы с янтарными глазами и ночник из моржового бивня: как в Одессе делают нэцкэ

Профессиональный одесский резчик по дереву и кости Сергей Полунин — о Хотэях и колобках, зубах кашалота и клюве каракатицы, Хелависе и белом драконе, самолётных моторчиках и правиле 10 тысяч часов, китайском трудолюбии и японской нищете.

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Общество

Одесский рыцарь: «Мы никогда не ставим победу превыше всего — проиграли, и ладно, а если выиграли — то честно!»

Вице-президент Ассоциации исторического фехтования и реконструкции «Тангар» Игорь Магденко — о подземных жителях и английских графах, викингах и мушкетёрах, привилегиях и обязанностях, девушках, травмах и курьёзах, о «Пороховой башне», Ростиславе Мирошниченко, «Битве наций» и противостоянии на политической почве

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Общество

Влада Свешникова: голодание — это не только чистка организма, но и просветление сознания!

Знаменитая одесская путешественница, за последние пару лет объездившая вдоль и поперёк большую часть Евразии, — о лечебном голодании: чувство лёгкости и холод, травяной чай и свежие соки, гармония и открывающиеся возможности.

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Фото

Блоги

Почему тормозится обмен пленными

Через несколько месяцев исполнится два года с того момента, как Украина и непризнанные ДНР и ЛНР обязались освободить пленных, заложников и иных насильственно удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Несмотря на то, что обе стороны регулярно заверяют о своей верности взятым на себя обязательствам, сам акт исполнения данной нормы минских соглашений раз за разом откладывается.

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