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Сводки с Донбасса: под Ясиноватой идут бои, окраины Горловки и Макеевки под обстреломМятежный Донбасс
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В ОБСЕ подтверждают: Донецк обстреливали из «Градов» и «Ураганов»Мятежный Донбасс
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Сводки с Донбасса: Ясиноватая и Авдеевка подверглись артналётам, под Мариуполем тоже стрелялиМятежный Донбасс