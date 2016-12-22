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С миру по нитке: коллекция неполитических новостей

Колоссальный поток новостей, захлёстывающий информационное пространство, содержит множество по-своему интересного неполитического или околополитического материала, который характеризует «этот безумный, безумный, безумный мир». Отдельные брызги этого потока за октябрь-декабрь ушедшего года представлены вниманию уважаемых читателей.

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Интервью

Культура и искусство

Драконы с янтарными глазами и ночник из моржового бивня: как в Одессе делают нэцкэ

Профессиональный одесский резчик по дереву и кости Сергей Полунин — о Хотэях и колобках, зубах кашалота и клюве каракатицы, Хелависе и белом драконе, самолётных моторчиках и правиле 10 тысяч часов, китайском трудолюбии и японской нищете.

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Общество

Одесский рыцарь: «Мы никогда не ставим победу превыше всего — проиграли, и ладно, а если выиграли — то честно!»

Вице-президент Ассоциации исторического фехтования и реконструкции «Тангар» Игорь Магденко — о подземных жителях и английских графах, викингах и мушкетёрах, привилегиях и обязанностях, девушках, травмах и курьёзах, о «Пороховой башне», Ростиславе Мирошниченко, «Битве наций» и противостоянии на политической почве

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Общество

Влада Свешникова: голодание — это не только чистка организма, но и просветление сознания!

Знаменитая одесская путешественница, за последние пару лет объездившая вдоль и поперёк большую часть Евразии, — о лечебном голодании: чувство лёгкости и холод, травяной чай и свежие соки, гармония и открывающиеся возможности.

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Фото

Блоги

Санта в трусах, или Святочный рассказ

Перед Рождеством с экрана телевизора после отключения множества каналов вещали только говорящие головы, в чьём репертуаре было в основном два слова: «вхурдэлыло» и «ганьба». Все хозяйственные заботы были благополучно завершены, рождественские калачи и прочие имбирные человечки испечены. Гулять по сугробам вследствие едва перенесённого перед Новым годом непонятного гриппа не было никаких сил. Выключив доставучий телевизор, Алёна решила почитать новости в Интернете.

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Анонсы

Загадочная художница покажет одесситам свой «Зимний альбом»

На протяжении месяца, с 13 января по 13 февраля, в галерее актуального искусства Invogue в Одессе (улица Екатерининская, 25) будет представлен первый в 2017 году выставочный проект под названием WinterAlbum («Зимний альбом»).

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Видео

Одесский снегопад

Утром 6 января в Одессе выпал снег, засыпавший дороги, а на море разыгрался шторм. Температура воздуха опустилась днём до 13 градусов мороза.