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Статьи

Рынки Николаева: хозяева, условия, скандалы

Продовольственные и вещевые рынки являются важнейшей составляющей экономики любого крупного города. Они не только являются местами, где отовариваются различной продукцией сотни тысяч горожан, но и дают работу и средства к существованию десяткам тысяч.

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Чумной 2016-й: халатность властей или безответственность населения?

2016 год ознаменовался рекордным количеством вспышек опасного заболевания — африканской чумы свиней — по всей территории Украины. Только в прошлом году таких случаев было зарегистрировано около 90.

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Дайджест международных новостей: мирные переговоры по Сирии, «брэкситовские» колебания в Британии и первые указы Трампа

Не будет преувеличением сказать, что сейчас взгляды политиков всего мира устремлены на нового президента США Дональда Трампа. Некоторые взирают на него с опаской, иные — с надеждой. И первые шаги главы сверхдержавы пока не дают поводов считать, что с ним будет скучно. Впрочем, на Ближнем Востоке человечество в любом случае не позволяет себе скучать.

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Интервью

Общество

Безвизовые страны, автобусные туры и бюджетные путешествия: полезные советы одесского туроператора

Сколько времени занимает оформление «шенгена»? В какие страны одесситы могут путешествовать без виз? Как не остаться голодным в Греции и нищим в Италии? Правда ли, что в ОАЭ не продают спиртное и нельзя ходить в мини-юбках? Как сэкономить на ужине в Париже и на покупках в Турции? Чем обернулся безвизовый режим для Молдавии?

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Общество

Коллекционер хищных растений: мои питомцы чувствуют ласку и отвечают взаимностью!

Одесская художница Ольга Рыбникова, собравшая у себя дома уникальную коллекцию хищных насекомоядных растений, — о прожорливых саррацениях и засыпающих на зиму венериных мухоловках, дистиллированной воде и чарующем аромате, европейских ценах и бережном отношении, благодарных бабушках и любознательных внуках.

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Спорт

Инструктор йоги: смотрите на жизнь шире, ищите собственный путь, стремитесь к балансу и гармонии!

Денис Рекун, известный одесский инструктор в области фитнеса, ЛФК и йоги — о профессиональном спорте и травмах позвоночника, первых фитнес-клубах и лечебной йоге, Брюсе Ли и приветствии Солнцу, о балансе и золотой середине, стоянии на голове и детоксикации организма, гранёном стакане и принципе ненасилия.

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Фото

Блоги

Русский витязь из Галиции

Мы часто пишем о Галиции как об этаком питомнике ярых украинских националистов. Но что мы знаем о галицко-русском (карпато-русском) движении — вековой борьбе потомков русинов Червонной Руси за общность с русским народом, свой язык и православную веру? А ведь было и оно!

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Фельетон послепраздничный — утомлённо-недоумевающий

Вот и отгуляла наша Богоспасаемая страна календарные и сакральные зимние праздники. От католического Рождества — до православного, от Нового года всеобщего — до Старого, доставшегося нам от предков, и до Крещения…

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Новости

Скандал в Ильичёвском порту: дирекция обвиняет администрацию в рейдерском захвате

Ильичёвский морской торговый порт сотрясает скандал: дирекция ГП «Морской торговый порт "Черноморск"» обвиняет ильичёвское отделение Администрации морпортов Украины в попытке рейдерского захвата предприятия.

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Анонсы

Видео

Хаджибейская дамба с высоты птичьего полёта

На YouTube-канале «Fly od wings» с видами Одессы с воздуха появился ролик, посвящённый Хаджибейской дамбе.