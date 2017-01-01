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Новости

Одесситы выстраиваются в огромные очереди для поклонения мощам Пантелеймона-целителя

С утра 4 февраля к зданию Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы тянется длинная очередь их желающих поклониться привезённым с Афона мощам великомученика и целителя Пантелеймона.

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Статьи

Дайджест международных новостей: война с терроризмом, предвыборная Франция, хлёсткие указы Трампа и Тиллерсон во главе Госдепа

На этой неделе очередной акт ужасной донбасской трагедии затмил международные происшествия. Но о событиях в мире тоже неплохо быть в курсе – хотя бы для того, чтобы разобраться в степени их влияния на процессы внутренние.

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Рынки Николаева: хозяева, условия, скандалы

Продовольственные и вещевые рынки являются важнейшей составляющей экономики любого крупного города. Они не только являются местами, где отовариваются различной продукцией сотни тысяч горожан, но и дают работу и средства к существованию десяткам тысяч.

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Интервью

Общество

Безвизовые страны, автобусные туры и бюджетные путешествия: полезные советы одесского туроператора

Сколько времени занимает оформление «шенгена»? В какие страны одесситы могут путешествовать без виз? Как не остаться голодным в Греции и нищим в Италии? Правда ли, что в ОАЭ не продают спиртное и нельзя ходить в мини-юбках? Как сэкономить на ужине в Париже и на покупках в Турции? Чем обернулся безвизовый режим для Молдавии?

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Общество

Коллекционер хищных растений: мои питомцы чувствуют ласку и отвечают взаимностью!

Одесская художница Ольга Рыбникова, собравшая у себя дома уникальную коллекцию хищных насекомоядных растений, — о прожорливых саррацениях и засыпающих на зиму венериных мухоловках, дистиллированной воде и чарующем аромате, европейских ценах и бережном отношении, благодарных бабушках и любознательных внуках.

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Спорт

Инструктор йоги: смотрите на жизнь шире, ищите собственный путь, стремитесь к балансу и гармонии!

Денис Рекун, известный одесский инструктор в области фитнеса, ЛФК и йоги — о профессиональном спорте и травмах позвоночника, первых фитнес-клубах и лечебной йоге, Брюсе Ли и приветствии Солнцу, о балансе и золотой середине, стоянии на голове и детоксикации организма, гранёном стакане и принципе ненасилия.

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Фото

Блоги

Русский витязь из Галиции

Мы часто пишем о Галиции как об этаком питомнике ярых украинских националистов. Но что мы знаем о галицко-русском (карпато-русском) движении — вековой борьбе потомков русинов Червонной Руси за общность с русским народом, свой язык и православную веру? А ведь было и оно!

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Анонсы

Видео

Очередь к мощам святого Пантелеймона в Одессе: вид с воздуха

Сотни одесситов продолжают выстраиваться в огромную очередь, чтобы приложиться к мощам святого Пантелеймона в Свято-Преображенском кафедральном соборе.