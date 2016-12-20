Цены в Одессе: помидоры, огурцы и шампиньоны подорожали перед новым годом4
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Одесская таможня перевыполнила план: 200 миллионов пойдут на ремонт трассы Одесса – Рени
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Одесская область: мужчина убил соседа из-за бегающих по двору кур2
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Овидиопольский головорез хотел убить четверых: у него был «чёрный список»
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Палица: Коломойский ошибся, когда весной 2014 года поставил на Украину2
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СБУ взялась за комсомольца, установившего мемориальную доску Олесю Бузине
В Одессе 8-летнего ребёнка заставляют попрошайничать: горожане спасают мальчика
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Доллар в Одессе достиг отметки в 28 гривенВалютная паника
Американцы сворачивают финансирование реформ на Одесской таможне
В Крыму бушует непогода: жители 37 населённых пунктов остались без света
На трассе под Николаевом бандиты в масках напали на одессита: забрали деньги и документы