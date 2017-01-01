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Новости

Землю в одесской Аркадии оценили дешевле Молдаванки и посёлка Котовского

Столичный институт проектирования городов «Гипроград» по заказу Департамента коммунальной собственности Одесской мэрии разработал документацию по нормативно-денежной оценке земли на территории города, причём некоторые её аспекты вызывают откровенное удивление.

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Статьи

Бизнес по-новому: война на Донбассе для некоторых стала источником миллиардных доходов

«Кому война — а кому мать родна», — гласит известная поговорка. И для войны на Донбассе это верно на все сто процентов. Реалии военного времени породили целый букет разновидностей заработка — для военных, чиновников, а также особо ушлых жителей прифронтовых территорий.

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От чесночной паники до яичной: как менялись одесские цены в ушедшем году

Трудно поспорить с тем, что жизнь в Одессе за минувший год существенно подорожала. В контексте баснословного повышения тарифов на коммунальные услуги и ростом курса доллара кажется, что цены взлетели буквально на всё. Однако это совсем не так.

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Дайджест международных новостей: громы Ближнего Востока, Европа на нервах, бурное начало нового президентства в США

Несомненная новость недели — смена хозяина в Белом доме. Однако начнём обзор по устоявшейся традиции с дел ближневосточных. Ведь даже новый президент США обещал уделять этому региону особое внимание.

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Интервью

Спорт

Инструктор йоги: смотрите на жизнь шире, ищите собственный путь, стремитесь к балансу и гармонии!

Денис Рекун, известный одесский инструктор в области фитнеса, ЛФК и йоги — о профессиональном спорте и травмах позвоночника, первых фитнес-клубах и лечебной йоге, Брюсе Ли и приветствии Солнцу, о балансе и золотой середине, стоянии на голове и детоксикации организма, гранёном стакане и принципе ненасилия.

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Культура и искусство

Кирилл Максименко: Главное в жизни, я считаю, — заниматься любимым делом!

Известный одесский скульптор, создающий из болтов, гаек и шестерёнок настоящие шедевры современного искусства, — о руке Джобса и бессонных ночах, мудрой сове и зеркальной книге, одинокой женщине-виолончели и её верной таксе, о микрометре, рождественском лебеде, обменянном на самолёт ёжике и одесских чайках в киевском небе.

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Общество

Токио глазами одессита: в этом городе категорически чисто, но нигде нет урн для мусора!

Одесский айтишник, около года назад побывавший с рабочей поездкой в крупнейшем японском мегаполисе, – о чистых улицах и кабинках для курения, запутанной схеме метро и отзывчивых местных жителях, котлетах из креветочного фарша и сосисках из рыбы, о машине времени и женщине-роботе.

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Фото

Блоги

Реальная борьба с коррупцией и криминалом Петру Порошенко не интересна, — Андрей Лохматов

Помните, как чуть больше полугода назад, в июне 2016 года, в Николаеве произошло сразу два коррупционных скандала: сначала взятка первого вице-губернатора, Героя Украины Николая Романчука, а затем, через неделю, вскрывшийся факт того, что криминальный авторитет Титов руководит действиями фракции «Блок Петра Порошенко» в Николаевском областном совете.

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Новости

Сын николаевского миллиардера получает от государства компенсацию за жильё и проезд

Народный депутат от «БПП» Андрей Вадатурский подал свою электронную декларацию: сын миллиардера, руководителя агрохолдинга «Нибулон» Алексея Вадатурского указал в отчёте о доходах, что пользуется компенсацией за жильё и проезд.

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Анонсы

Видео

Хаджибейская дамба с высоты птичьего полёта

На YouTube-канале «Fly od wings» с видами Одессы с воздуха появился ролик, посвящённый Хаджибейской дамбе.