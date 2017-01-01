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Дайджест международных новостей: глобальная война с терроризмом и американские скандалы накануне смены президентов

Назначение нового губернатора Одесской области, которого прежний губернатор сходу назвал «барыгой» — событие, несомненно, мирового масштаба. Но всё же стоит вкратце упомянуть ещё о некоторых.

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Интервью

Общество

Токио глазами одессита: в этом городе категорически чисто, но нигде нет урн для мусора!

Одесский айтишник, около года назад побывавший с рабочей поездкой в крупнейшем японском мегаполисе, – о чистых улицах и кабинках для курения, запутанной схеме метро и отзывчивых местных жителях, котлетах из креветочного фарша и сосисках из рыбы, о машине времени и женщине-роботе.

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Культура и искусство

Одесский художник: мы интересны Китаю своим цельным видением

В начале января группа одесских авторов, представляющая знаменитый «худграф» Южноукраинского педагогического университета имени К.Д. Ушинского, успешно приняла участие от Украины на 9-м Международном конкурсе снежной скульптуры в Китае The ninth international collegiate snow sculpture contest, который традиционно является в основном студенческим.

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Политика и власть

Артём Ващиленко: главное — развитие экономики на Юге Украины

Финалист конкурсов на должность николаевского и одесского губернатора — о том, как проводились эти отборы, о ситуации на Юге страны и «взаимоисключающих параграфах» своей деятельности.

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Фото

Реконструкция Лунного парка и Потёмкинской лестницы в 30 кадрах

В Одессе продолжается реконструкция Потёмкинской лестницы, начатая ещё весной 2016 года, а в Лунном парке осуществляются противоаварийные работы для начала воплощения в жизнь проекта «Греческий парк».

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Блоги

Реальная борьба с коррупцией и криминалом Петру Порошенко не интересна, — Андрей Лохматов

Помните, как чуть больше полугода назад, в июне 2016 года, в Николаеве произошло сразу два коррупционных скандала: сначала взятка первого вице-губернатора, Героя Украины Николая Романчука, а затем, через неделю, вскрывшийся факт того, что криминальный авторитет Титов руководит действиями фракции «Блок Петра Порошенко» в Николаевском областном совете.

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Анонсы

Видео

Одесский снегопад

Утром 6 января в Одессе выпал снег, засыпавший дороги, а на море разыгрался шторм. Температура воздуха опустилась днём до 13 градусов мороза.