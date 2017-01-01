Новости

Все Одесса Николаев 

Неформат

Новости

Окончательное решение языкового вопроса: украинский сделают обязательным, а за его использованием проследят языковые инспекторы

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О языке», предусматривающий обязательное и безальтернативное использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни.

4

Статьи

День соборности: эпохальная «пэрэмога» или годовщина исторического анекдота?

«Единая соборная Украина» под эгидой Украинской народной республики формально просуществовала чуть более года, а фактически не существовала никогда. А подписанному 22 января 1919 года «Акту злуки» придают значение, которого тот не имел.

6

Дайджест международных новостей: глобальная война с терроризмом и американские скандалы накануне смены президентов

Назначение нового губернатора Одесской области, которого прежний губернатор сходу назвал «барыгой» — событие, несомненно, мирового масштаба. Но всё же стоит вкратце упомянуть ещё о некоторых.

7

Интервью

Культура и искусство

Кирилл Максименко: Главное в жизни, я считаю, — заниматься любимым делом!

Известный одесский скульптор, создающий из болтов, гаек и шестерёнок настоящие шедевры современного искусства, — о руке Джобса и бессонных ночах, мудрой сове и зеркальной книге, одинокой женщине-виолончели и её верной таксе, о микрометре, рождественском лебеде, обменянном на самолёт ёжике и одесских чайках в киевском небе.

10
Общество

Токио глазами одессита: в этом городе категорически чисто, но нигде нет урн для мусора!

Одесский айтишник, около года назад побывавший с рабочей поездкой в крупнейшем японском мегаполисе, – о чистых улицах и кабинках для курения, запутанной схеме метро и отзывчивых местных жителях, котлетах из креветочного фарша и сосисках из рыбы, о машине времени и женщине-роботе.

8
Культура и искусство

Одесский художник: мы интересны Китаю своим цельным видением

В начале января группа одесских авторов, представляющая знаменитый «худграф» Южноукраинского педагогического университета имени К.Д. Ушинского, успешно приняла участие от Украины на 9-м Международном конкурсе снежной скульптуры в Китае The ninth international collegiate snow sculpture contest, который традиционно является в основном студенческим.

12

Фото

Реконструкция Лунного парка и Потёмкинской лестницы в 30 кадрах

В Одессе продолжается реконструкция Потёмкинской лестницы, начатая ещё весной 2016 года, а в Лунном парке осуществляются противоаварийные работы для начала воплощения в жизнь проекта «Греческий парк».

30

Блоги

Реальная борьба с коррупцией и криминалом Петру Порошенко не интересна, — Андрей Лохматов

Помните, как чуть больше полугода назад, в июне 2016 года, в Николаеве произошло сразу два коррупционных скандала: сначала взятка первого вице-губернатора, Героя Украины Николая Романчука, а затем, через неделю, вскрывшийся факт того, что криминальный авторитет Титов руководит действиями фракции «Блок Петра Порошенко» в Николаевском областном совете.

1
Новости

Феминистские марши против Трампа проходят по всей Америке

В Вашингтоне, Бостоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Атланте, Нью-Йорке и других городах США 21 января прошли многотысячные марши женщин, опасающихся, что администрация нового президента Дональда Трампа будет без уважения относиться к их гражданским правам.

8

Анонсы

Видео

Порошенко посетил Одессу и представил нового губернатора (полная версия видео)

12 января президент Украины Пётр Порошенко в Одессе представил нового губернатора области и рассказал о том, как видится ситуацию в стране с улицы Банковой, где располагается Администрация президента. Вот как это было.