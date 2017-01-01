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Дайджест международных новостей: мирные переговоры по Сирии, «брэкситовские» колебания в Британии и первые указы Трампа

Не будет преувеличением сказать, что сейчас взгляды политиков всего мира устремлены на нового президента США Дональда Трампа. Некоторые взирают на него с опаской, иные — с надеждой. И первые шаги главы сверхдержавы пока не дают поводов считать, что с ним будет скучно. Впрочем, на Ближнем Востоке человечество в любом случае не позволяет себе скучать.

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Бизнес по-новому: война на Донбассе для некоторых стала источником миллиардных доходов

«Кому война — а кому мать родна», — гласит известная поговорка. И для войны на Донбассе это верно на все сто процентов. Реалии военного времени породили целый букет разновидностей заработка — для военных, чиновников, а также особо ушлых жителей прифронтовых территорий.

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От чесночной паники до яичной: как менялись одесские цены в ушедшем году

Трудно поспорить с тем, что жизнь в Одессе за минувший год существенно подорожала. В контексте баснословного повышения тарифов на коммунальные услуги и ростом курса доллара кажется, что цены взлетели буквально на всё. Однако это совсем не так.

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Интервью

Общество

Коллекционер хищных растений: мои питомцы чувствуют ласку и отвечают взаимностью!

Одесская художница Ольга Рыбникова, собравшая у себя дома уникальную коллекцию хищных насекомоядных растений, – о прожорливых саррацениях и засыпающих на зиму венериных мухоловках, дистиллированной воде и чарующем аромате, европейских ценах и бережном отношении, благодарных бабушках и любознательных внуках.

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Спорт

Инструктор йоги: смотрите на жизнь шире, ищите собственный путь, стремитесь к балансу и гармонии!

Денис Рекун, известный одесский инструктор в области фитнеса, ЛФК и йоги — о профессиональном спорте и травмах позвоночника, первых фитнес-клубах и лечебной йоге, Брюсе Ли и приветствии Солнцу, о балансе и золотой середине, стоянии на голове и детоксикации организма, гранёном стакане и принципе ненасилия.

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Культура и искусство

Кирилл Максименко: Главное в жизни, я считаю, — заниматься любимым делом!

Известный одесский скульптор, создающий из болтов, гаек и шестерёнок настоящие шедевры современного искусства, — о руке Джобса и бессонных ночах, мудрой сове и зеркальной книге, одинокой женщине-виолончели и её верной таксе, о микрометре, рождественском лебеде, обменянном на самолёт ёжике и одесских чайках в киевском небе.

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Фото

Блоги

Фельетон послепраздничный — утомлённо-недоумевающий

Вот и отгуляла наша Богоспасаемая страна календарные и сакральные зимние праздники. От католического Рождества — до православного, от Нового года всеобщего — до Старого, доставшегося нам от предков, и до Крещения…

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Реальная борьба с коррупцией и криминалом Петру Порошенко не интересна, — Андрей Лохматов

Помните, как чуть больше полугода назад, в июне 2016 года, в Николаеве произошло сразу два коррупционных скандала: сначала взятка первого вице-губернатора, Героя Украины Николая Романчука, а затем, через неделю, вскрывшийся факт того, что криминальный авторитет Титов руководит действиями фракции «Блок Петра Порошенко» в Николаевском областном совете.

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Анонсы

Видео

Хаджибейская дамба с высоты птичьего полёта

На YouTube-канале «Fly od wings» с видами Одессы с воздуха появился ролик, посвящённый Хаджибейской дамбе.