Феминистские марши против Трампа проходят по всей Америке8
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Избитая николаевцем девушка рассказала, как ей удалось сбежать от изверга3
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Саакашвили наблюдал за инаугурацией Трампа из кустов4
Президент Молдовы готов рассчитаться с Россией за газ для Приднестровья
Николаевские патрульные будут отыскивать «автобыдло» с помощью Facebook
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Окончательное решение языкового вопроса: украинский сделают обязательным, а за его использованием проследят языковые инспекторы4
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Приверженцы Яроша соберутся завтра у Генконсульства РФ в Одессе
При утверждении нового состава Николаевского горисполкома «забыли» о представителе от общественников3
Конкретика через Левченко: в Николаеве суд изучает видео по делу Романчука5