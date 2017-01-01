Сводки с Донбасса: Ясиноватая и Авдеевка подверглись артналётам, под Мариуполем тоже стрелялиМятежный Донбасс
Порошенко обезглавил 5 районов Одесской области2
Земельные хитрости: под Дом приёмов хотят распилить 2 гектара земли1
У Гройсмана успокаивают: из-за повышения минималки цены расти не будут1
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Одесский аэропорт увеличил пассажиропоток почти на 10%1
Одесса: промэрский депутат жалуется, что его тошнит от российских фильмов и новостей2
Одесский депутат напуган украинским госдолгом: платить будем все!1
Два года без Скрябина: николаевцы почтили память артиста7
Войны такси в Одессе: Яндекс демпингует, а Uber готов возить бесплатно1
Зарплата в Николаевской области выросла почти на 28%, — Госстат
В районе Дебальцево идут бои, работает «Град»Мятежный Донбасс
Пассажир поезда Одесса — Москва везла в Россию 15 сумок колбасы2
Одесские роженицы едут рожать в Николаев: так дешевле1
Националисты решили не пускать в Одессу актёра Садальского: он был в Крыму!3
Суд освободил от уголовной ответственности николаевца, воевавшего на стороне ДНР1
Измаил: «Оппоблок» угнетён порошенковцами и судится с горсоветом за право создать фракцию1
На ремонт Саратской ЦРБ потратят миллион гривен из областного бюджета2
Дело Курченко: троих сотрудников Одесской таможни отправили за решётку1
Частную школу в Николаеве закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
Из-за повышения «минималки» около 630 тысяч украинцев останутся без работы, — НБУ
Одну из аллей в парке Шевченко укрепят подпорной стенкой1
Наплыв служб такси в Одессе: советник Труханова переживает за фирму Гончаренко1
Херсонских спасателей отправляют в опасную командировку на Донбасс
Пробное ВНО в Одесской области: больше всего желающих сдать историю и математику, меньше — испанский1
При Одесском медуниверситете открылось отделение для наблюдения детей9
Подомовые тарифы в Николаеве нужно уменьшить на 20%, — мнение1
Чёрный четверг: в результате обстрелов минувшей ночью пострадали 18 человекМятежный Донбасс
Сакварелидзе: заявления Порошенко о вступлении в НАТО — это замыливание глаз1